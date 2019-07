VIDÉO | Le dépassement «touchy» de Verstappen sur Leclerc: «C’est mieux qu’un GP ennuyeux, non?»

Max Verstappen a remporté le Grand Prix d’Autriche dimanche après un dépassement litigieux mais validé par les commissaires de course.

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) conserve sa victoire dans le Grand Prix de F1 d’Autriche, la 9e des 21 manches du championnat du monde, remportée dimanche sur le circuit de Spielberg. Les commissaires de course ont en effet décidé de ne pas le pénaliser pour son dépassement musclé sur le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), deuxième, au 69e des 71 tours.

Après analyse des données et des vidéos, le jury de la FIA (Fédération internationale de l’automobile) a conclu à un simple incident de course entre les deux hommes.

«Les voitures 33 (celle de Verstappen, ndlr) et 16 (de Leclerc) se sont engagées dans le virage 3 côte-à-côte, mais il n’y avait clairement pas suffisamment de place pour les deux», ont expliqué les commissaires. «A la sortie du virage, il y a eu un contact entre les deux voitures. Au vu de l’ensemble des circonstances, nous ne considérons pas qu’un des deux pilotes soit responsable pleinement ou de manière prédominante. Nous considérons que c’est un incident de course», ont-ils ajouté.

Verstappen, Leclerc et les représentants de Red Bull et Ferrari se sont retrouvés à 18 heures devant les commissaires sportifs de la FIA, auxquels il a fallu près de deux heures pour confirmer le résultat de la course.

Max Verstappen conserve donc sa victoire. Charles Leclerc est classé deuxième. «C’est la course à la dure. Sinon, autant rester à la maison! Si des choses pareilles ne sont pas autorisées, quel est l’intérêt d’être en F1? (...) La deuxième fois, j’ai freiné un peu plus en profondeur dans le virage qu’au tour précédent (où les deux pilotes étaient déjà roues contre roues, ndlr) et il y a eu un petit contact. Ce virage est sur une crête et si vous ne le négociez pas bien - nous avons tous les deux tiré droit -, à un moment, il n’y a plus de place pour tout le monde, mais c’est la course. C’est mieux que de se suivre et d’avoir un Grand Prix ennuyeux, non?»

De son côté, Leclerc ne cachait pas sa déception: «J’étais à l’extérieur, comme au tour précédent. D’ailleurs, au tour précédent, tout s’était bien passé. Il avait laissé un espace de la largeur d’une voiture en sortie de virage. Il n’a pas fait la même chose au tour d’après, donc nous nous sommes touchés, j’ai dû sortir au large et donc je n’avais plus ensuite la possibilité de le doubler à mon tour. C’est dommage! (...) Dans l’ensemble, Red Bull était très rapide aujourd’hui (dimanche), meilleure que nous pour préserver ses pneus. Est-ce que je pense que le dépassement était dans les règles? Je ne le pense pas mais je crois qu’à la fin le résultat aurait probablement été le même. C’est juste qu’on ne dépasse pas comme ça, je pense!»