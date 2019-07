VIDÉOS | Un bimoteur s’écrase au Texas: les dix passagers tués

Dix personnes ont été tuées lorsqu’un petit avion bimoteur s’est écrasé ce dimanche dans l’État américain de Texas, a-t-on appris auprès de la municipalité concernée.

Les autorités médicales locales ont «confirmé dix décès», a déclaré une porte-parole de la ville d’Addison, dans la banlieue de Dallas, précisant qu’il n’y avait «pas de survivants».

L’avion avait pour destination St. Petersburg, en Floride, et avait à bord deux membres d’équipage et huit passagers, a précisé Bruce Landsberg, un responsable de l’organisme chargé de la sécurité des transports (NTSB).

Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances dans lesquelles l’avion de type King Air 350 s’est écrasé.

Video from Ian Robinson shows moments after a plane crashed into a hangar at the Addison Airport. Multiple fire units on scene @FOX4 pic.twitter.com/soGlnGLk26