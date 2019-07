La disparition de Théo Hayez a «gâché la bonne humeur de Byron Bay»

La disparition de Théo Hayez, qui n’a pas retrouvé son logement à l’hôtel Wake Up! à Byron Bay le 31 mai, a «gâché la bonne humeur de Byron Bay», commente un des résidents de l’auberge de jeunesse, un mois après les faits.

Faisant face à la plage et bordé de palmiers, l’hôtel Wake Up! a tout d’une petite oasis tropicale paisible. L’hébergement est pensé pour assurer un séjour plaisant à ses jeunes résidents, majoritairement des voyageurs sac au dos qui, comme Théo Hayez (18 ans), posent leurs valises quelques jours dans la station balnéaire de Byron Bay, au cours de leur découverte de l’Australie.

Pourtant, ce jeune Belge originaire d’Overijse n’a pas réintégré son dortoir le soir du 31 mai, après avoir quitté vers 23h00 la boite de nuit Cheeky Monkeys, dans le centre ville à environ deux kilomètres à pied de l’auberge.

Sa disparition n’a été communiquée par l’hôtel que le 6 juin. Depuis lors, l’équipe de l’établissement «a assisté la police et la famille dans l’enquête», assure son représentant Andrew Cowan, qui décline tout commentaire sur l’affaire en cours. La direction a fourni aux autorités les données des portes de sécurité de l’hôtel, ainsi que des vidéos de surveillance et d’autres informations pouvant contribuer à localiser le jeune Belge, assure-t-il dans une déclaration.

«Une affaire choquante»

«Dès l’annonce de sa disparition, la police est arrivée ici et a récupéré ses affaires. Les policiers sont ensuite revenus plusieurs fois et ont interrogé plusieurs membres du staff. J’ai l’impression que personne n’était au courant de rien», décrit un touriste français, Axel (27 ans), présent lors des faits et qui séjourne toujours dans cet hôtel de 50 chambres. Il n’a pas rencontré Théo Hayez à l’époque mais reconnait que «c’est un coup dur pour tout le monde, surtout du fait de ne pas encore savoir ce qui s’est passé, car ça fait déjà un mois».

Cette «énigme», selon lui, a «un peu gâché la bonne humeur de Byron Bay», réputée pour son atmosphère décontractée, décrit le jeune homme qui ne remarque toutefois pas d’inquiétude parmi les touristes.

Hannes, voyageur allemand, avait déjà beaucoup entendu parler de la disparition du Belge Théo Hayez, mais cela ne l’a pas échaudé pour séjourner dans l’auberge jeunesse. «C’est une affaire choquante, mais cela pourrait arriver partout dans le monde. Les gens ne devraient pas prendre peur à cause de cela», recommande-t-il.

Dans la station balnéaire de Byron Bay, populaire pour ses cours de surf, 1,3 million de nuitées ont été réservées par des voyageurs étrangers l’an passé.

Environ 1.500 visas Vacances-Travail sont accordés par l’Australie à des Belges annuellement.