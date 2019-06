Asile et migration - Les corps d'un migrant et sa fille morts noyés rapatriés au Salvador

(Belga) Les corps d'un père salvadorien et de sa fille, qui s'étaient noyés en tentant de traverser le Rio Grande à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis, ont été rapatriés dimanche au Salvador, où ils seront enterrés.

La photographie des corps du père, Oscar Alberto Martinez, 25 ans, et de sa petite fille en bas âge Angie Valeria gisant au bord du Rio Grande avait provoqué l'émoi de la communauté internationale et est devenu un symbole du drame de l'immigration vers les Etats-Unis. Des corbillards accompagnés d'une longue caravane ont ramené les corps au village de La Hachadura, près de la frontière du Guatemala. Les victimes seront ensuite transférées et enterrées dans un cimetière en périphérie de la capitale, après une veillée d'une journée. Les deux migrants se sont noyés le 23 juin et leurs dépouilles ont été retrouvées sur la rive mexicaine du Rio Grande, dans les environs de Matamoros, dans l'Etat mexicain de Tamaulipas. (Belga)