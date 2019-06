Euro de basket (d) - Groupe D - Point final et la fiche technique de Belgique/Serbie

(Belga) Point final du groupe D, celui de la Belgique, à l'issue de la 3e et dernière journée de la phase de poule dimanche à Zrnejanin, Serbie:

GROUPE D . Dimanche: Biélorussie - Russie 62-76 Belgique - Serbie 66-70 15-16/19-10/14-16/18-28 Belgique: 21/43 à 2pts, 3/19 à 3pts, 15/17 LF, 36 rebonds, 15 assists, 14 pertes de balle, 24 fautes. K. Mestdagh 15 (3x3), Delaere 12, Carpréaux, Meesseman 21 (9 rebonds, 4 assists, 8 fautes provoquées), Wauters 2, Linskens 4, H. Mestdagh Nauwelaers, Vanloo 4, Raman 2, Allemand 4 (4 assists) Serbie: 22/50 à 2pts, 3/18 à 3pts, 17/27 LF, 29 rebonds, 16 assists, 13 pertes de balle, 21 fautes. Miljkovic 5, Petrovic 13, Cado, Jovanovic 11 (1x3), Brooks 16 (2x3), Butuljia, Crvendakic 2, Milic 5, Stankovic 3, Dabovic 13, Skoric 2 - Classement J G P Pp/Pc Pts 1. Serbie 3 3 0 202-182 6 2. Belgique 3 1 2 194-193 4 3. Russie 3 1 2 193-206 4 4. Biélorussie 3 1 2 184-192 4 * Le premier se qualifie directement pour les quarts de finale * Le 2e et 3e jouent un barrage contre le 3e et 2e du groupe C pour une place en quarts de finale * Le 4e est éliminé * Les six premiers de l'Euro se qualifient pour les tournois de qualification olympique en vue de Tokyo 2020 - Déjà joués: Russie - Belgique 54-67 Biélorussie - Serbie 53-55 Belgique - Biélorussie 61-69 Serbie - Russie 77-63 (Belga)