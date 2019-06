PHOTOS | L'UR Namur s'incline face au Standard

Le Standard a battu l’UR Namur (D2 Amateurs) 1-6 samedi lors de son deuxième match amical de préparation à la saison 2019-2020. Si l'addition est lourde pour les Merles, l'événement a été une réussite pour tout le club...

Vainqueurs 0-5 mercredi contre Braine, les Liégeois se sont une nouvelle fois montrés dominateurs dès l’entame de match. Mergim Vojvoda a ouvert le bal dès la 7e minute avant qu’un doublé d’Obbi Oularé (19e et 24e) et un but de Renaud Emond (29e) ne permettent aux hommes de Michel Preud’homme de mener 0-4 à la demi-heure de jeu.

Namur a ensuite réduit l’écart (36e) sur une frappe surprenante de Gérodez, mais a encore subi la loi du Standard en deuxième période avec un doublé de Duje Cop (49e et 81e) qui a fixé le score à 1-6.

