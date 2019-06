Battus en finale de Pro League, les Red Lions cèdent leur première place mondiale à l’Australie

Défaits par l’Australie (2-3) en finale de la première édition de la Hockey Pro League, les Red Lions cèdent leur première place mondiale aux Australiens.

La Belgique s’est inclinée 2-3 face à l’Australie, 2e nation mondiale, en finale de la première édition de la Hockey Pro League, dimanche soir au Wagener Stadion d’Amstelveen. Les Red Lions, champions du monde en titre et N.1 mondiaux jusqu’à ce jour, ont ainsi laissé échapper le premier trophée de cette nouvelle compétition mise sur pied par la FIH. Ils perdent également leur première place mondiale au profit de leurs adversaires du jour, qui l’avait abandonnée à la Belgique en décembre dernier au terme du Mondial de Bhubaneswar.

Privés de leur capitaine Thomas Briels, blessé lors de la demi-finale, les Belges ont perdu leur défenseur Arthur Van Doren après quelques secondes de jeu. Le meilleur joueur mondial, touché par un coup de stick australien derrière le genou, n’a plus pu remonter au jeu. Presque méconnaissables dimanche en première mi-temps, les hommes de Shane McLeod ont été dominés tout au long des 30 premières minutes. Ils étaient menés 0-3 au repos, après les buts de Trent Mitton (9e), Flynn Ogilvie (14e) et Blake Govers sur stroke (29e). Ils sont revenus des vestiaires avec de bien meilleures intentions. Malgré plusieurs tentatives, ils trouvèrent à chaque fois Tyler Lovell, le dernier rempart aussie sur leurs envois, notamment sur leurs huit premiers penalty corners (pc). Mais le 9e, expédié par Loïck Luypaert trouva enfin le chemin de la planche (44e), relançant la partie pour le dernier quart-temps. La Belgique multiplia les tentatives et réussit à réduire l’écart sur leur 10e pc, transformé imparablement par Alexander Hendrickx (58e). Le score n’évolua plus même si les Belges tentèrent le tout pour le tout en jouant sans gardien lors des deux dernières minutes.

Cette finale remportée par les doubles champions du monde australiens de 2010 et 2014 permet aux hommes de Colin Batch, l’ancien entraîneur des Red Lions, d’empocher les 125.000 dollars mis en jeu. Les champions du monde en titre repartent eux avec un chèque de 62.500 dollars.

Plus tôt dans l’après-midi, les Pays-Bas (FIH-3) s’étaient emparés de la 3e place de la compétition après leurs succès 5-3 face à la Grande-Bretagne (FIH-7).

Les Red Lions prendront à présent quinze jours de vacances avant de reprendre le collier mi-juillet en préparation au championnat d’Europe qui se déroulera sur leurs terres, à Anvers (16-28 août), et qui offre au vainqueur une place directement qualificative pour les JO de Tokyo.