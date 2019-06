IMAGES | Avec ses 30 kg, voici le (probable) plus gros hot-dog du monde

Une société à New York a tenté de battre le record du plus gros hot-dog du monde. Au total, le sandwich pesait 30 kg avec une saucisse de plus d’un mètre cinquante.

Les gens ne savent plus quoi inventer pour inscrire leur nom dans le célèbre livre Guinness des records. Après le tracteur le plus rapide du monde, le record de la plus haute pile de gaufres ou encore le record du monde du marathon déguisé en insecte, voici désormais le record du… plus gros hot-dog du monde.

Préparé ce mardi 26 juin, jour de l’invention du hot-dog, à New York par la société Feltman’s of Coney Island, le «gros sandwich» pesait au total 30 kg. La saucisse mesurait plus d’un mètre cinquante et est composée à 100% de pur bœuf. Au total, il a fallu trois hommes pour la porter jusqu’au grill, où elle a été cuite durant deux longues heures.

Si le défi paraît un peu farfelu, il n’aura pas généré de gaspillage puisque ce gigantesque hot-dog a ensuite été servi aux clients.

Si aucun record officiel existait en la matière, le livre Guinness des records a pris note du défi. Ce hot-dog sera-t-il le plus grand hot-dog du monde? Verdict dans douze semaines, quand le livre Guinness des records aura rendu son analyse.