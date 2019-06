Ironman de Nice: Tine Deckers loupe de peu sa sixième victoire, Frederik Van Lierde troisième

Comme son homologue masculin Frederik Van Lierde, Tine Deckers n’est pas parvenue à inscrire son nom une sixième fois au palmarès de l’Ironman de Nice, dimanche dans le sud de la France.

Elle reste toutefois détentrice du record de victoires. La Louvaniste, victorieuse en 2009, 2010, 2012, 2014 et 2016 a bouclé l’épreuve (4 km de natation, 152 km de vélo et 30 km à pied) en deuxième position en 8h09: 18, à près de 4 minutes de la gagnante australienne Carrie Lester, qui s’est imposée en 8h05: 20.

Quatrième après la sortie de l’eau, Deckers a réalisé le meilleur temps à vélo, se rapprochant à un peu plus de trois minutes de l’Australienne, victorieuse à Embrun et 2e à Nice en 2018. Lester a ensuite bien réussi à contrôler la course à pied, faisant jeu égal avec la Belge.

La Française Manon Genet a pris la 3e place (8h14: 01) devant l’Italienne Martina Dogana (8h40: 56) et la Belge Karen Steurs, 5e en 8h46: 12.

Chez les messieurs, la victoire est revenue au Sud-Africain James Cunnama, en 7h16: 16, devant le Français Kevin Rundstadler (7h23: 43) et Frederik Van Lierde (7h27: 09). Côté belge, Diego Van Looy est 4e (7h31: 43), Wouter Monchy 11e (7h46: 56) et Bert Jammaer 13e (7h52: 22).