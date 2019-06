Jeux Européens: Nina Derwael se console avec une médaille d’or à la poutre

La gymnaste belge, grâce à une note de 13.766, apporte une sixième médaille au Team Belgium lors de la dixième et dernière journée de compétition aux Jeux Européens de Minsk.

Quelques minutes après sa désillusion aux barres asymétriques où elle a dû se contenter de la 4e place après avoir chuté, Nina Derwael a tout simplement décroché l’or à la poutre, dimanche lors des finales par agrès.

Parvenant à passer outre le résultat aux barres asymétriques, la sociétaire du TK Sta Paraat-P.H.H. Hasselt a réalisé un exercice abouti. Elle a devancé la Russe Angelina Melnikova (13.600), sacrée aux barres asymétriques quelques minutes auparavant, et l’Ukrainienne Diana Varinska (13.100).

A noter que la Française Lorette Charpy, médaillée d’argent samedi lors du concours complet, est tombée à deux reprises. Elle était déjà tombée aux barres asymétriques en début de programme.

C’est la sixième médaille pour le Team Belgium dans la capitale biélorusse, la première depuis dimanche dernier. L’équipe féminine de gymnastique acrobatique avait remporté deux médailles d’or (dynamique et concours général) et une d’argent (statique). Les judokas Matthias Casse, sacré en moins de 81 kg, et Jorre Verstraeten, en bronze chez les moins de 60 kg, sont également montés sur le podium lors de ces Jeux Européens.