IMAGES | «Mask Singer», le nouveau télécrochet de TF1

Une nouvelle émission fera son apparition sur TF1. Il s’agit de «Mask Singer». Des célébrités devront s’affronter sur scène en interprétant un morceau de musique… le tout habillé de costumes très loufoques.

Amateurs d’émissions télé et plus particulièrement d’émissions françaises, cette information est pour vous. Une nouvelle émission fera son apparition sur la chaîne française TF1. Il s’agit de «Mask Singer», une émission dont le concept vient tout droit de… Corée du Sud.

#MaskSinger Le phénomène mondial arrive bientôt sur TF1. Un show hors norme présenté par @CamilleCombal. Quelle star se cache derrière le masque ?pic.twitter.com/4qXjJA1q7c — TF1 (@TF1) 29 juin 2019

Quel est le concept? Des célébrités vont se cacher derrière des costumes loufoques et vont s’affronter sur scène, micro à la main. L’identité des célébrités n’est pas dévoilée au public et leur voix est trafiquée pour ne pas les reconnaître. À chaque épisode, un candidat est éliminé et il doit alors retirer le masque.

La chaîne française a dévoilé ce samedi 29 juin une première bande-annonce de l’émission. TF1 a aussi annoncé le nom du présentateur: il s’agit de Camille Combal, l’actuel présentateur de «Qui veut gagner des millions?».

Si l’émission est née en 2015 en Corée du Sud, c’est aux États-Unis qu’elle a rencontré son plus franc succès. La chaîne Fox a lancé une adaptation en janvier, et elle a réalisé son meilleur lancement depuis la célèbre émission «The X Factor» en 2011. Lors de la diffusion du premier épisode, 17 millions de téléspectateurs étaient présents derrière leur poste de télévision.

En proposant cette émission aux Français, TF1 a donc voulu suivre le mouvement. Il faut savoir qu’en Allemagne aussi, l’émission fait un carton.