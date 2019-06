Il porte des coups à sa compagne pour l’empêcher de chercher du travail

Le corps de la victime est recouvert de coups, causant une incapacité de travail de 6 jours.

La victime, âgée d’une trentaine d’années comme le suspect, aurait été frappée à son domicile. Elle aurait réussi à sortir pour se rendre chez sa voisine. N’obtenant pas de réponse à ses appels de détresse, la victime a donc appelé la police.

Interrogée sur les causes ayant provoqué ce geste, la trentenaire a expliqué que le suspect voulait l’empêcher d’aller chercher du travail et d’obtenir son permis de conduire. Une version réfutée par le suspect. Il a expliqué que sa compagne faisait des crises et qu’il se défendait simplement.

Le Liégeois fait l’objet d’une citation accélérée.