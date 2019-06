Le père de Théo Hayez: «Depuis le 31 mai, chaque minute me semble durer une heure»

Depuis le 31 mai, le jeune Théo Hayez est toujours porté disparu en Australie. Les recherches se poursuivent avec les trois policiers belges dépêchés sur place, et Laurent Hayez, son père. Une équipe de RTL l’a rencontré.

Les jours s’écoulent et toujours pas de nouvelle de Théo Hayez, le jeune Belge disparu en Australie depuis le 31 mai. Trois policiers belges sont désormais dépêchés en Australie et vont collaborer avec la police locale afin de retrouver le jeune homme.

Le père de Théo Hayez est lui aussi sur place. Il a été interviewé par les équipes de RTL. L’attente est insoutenable. «Chaque minute me semble durer une heure», explique Laurent Hayez au micro de RTL. «Et cela, depuis le 31 mai. Cela fait un mois que c’est interminable. C’est une torture horrible parce qu’on passe d’une heure où l’on reçoit une info qui redonne espoir, et cinq heures après, l’info est démentie. On fait un pas en avant, deux pas en arrière. C’est une torture inhumaine.»

Théo devait rentrer le 8 juin en Belgique mais deux jours plus tôt, son père se rend compte qu’il n’a plus donné de nouvelle. «Dès les premiers instants, sa maman et moi, nous avons pensé à la thèse de l’accident ou de la mauvaise rencontre […]».

Si cela fait désormais presque qu’un mois que le jeune est porté disparu, le père de Théo garde espoir. Il est soutenu par un élan de solidarité en Belgique et en Australie. «Sans cet élan, je serais dans mon fauteuil en train de pleurer», explique l’intéressé. «Je ne pourrai pas faire autrement. Cet élan de solidarité qui me porte et qui continue à me donner espoir […]».