CAN 2019 - Le Benin et la Guinée Bissau se quittent sur un 0-0

(Belga) Le Benin et la Guinée-Bissau ont partagé 0-0 samedi soir à Ismaïlia, en Égypte, lors de la deuxième journée du groupe F de la Coupe d'Afrique des Nations.

L'ancien joueur du Cercle de Bruges Emmanuel Imorou était titualire au centre de la défense du Bénin. Tout reste encore ouvert en vue d'une qualification en huitièmes de finale. Le Cameroun (4 pts) occupe actuellement la tête devant le Ghana (2 pts), le Benin (2 pts) et la Guinée-Bissau (1 pt). Les deux meilleures équipes de chaque groupe et les quatre meilleures troisièmes accèdent aux huitièmes de finale. Mardi, les deux derniers matches du groupe F opposent le Cameroun au Bénin et le Ghana à la Guinée-Bissau. (Belga)