Copa America - Le Pérou sort l'Uruguay aux tirs au but et rejoint le Chili en demi-finale

Le Pérou s'est qualifié pour les demi-finales de la Copa America samedi soir à Salvador, au Brésil, grâce à son succès face à l'Uruguay au terme de la séance de tirs au but (4-5). Les Péruviens rejoignent ainsi les demi-finales, comme en 2011 et 2015, et affronteront le Chili. Le Brésil et l'Argentine sont opposés dans l'autre demi-finale.

Contre tout pronostic, le Pérou a tenu la dragée haute à l'Uruguay. La formation d'Oscar Tabarez a comme prévu dominé la rencontre mais a gaspillé plusieurs opportunités d'ouvrir le score, notamment en première période avec un gros raté d'Edinson Cavani. En deuxième période, le Pérou a montré du répondant et a beaucoup fait courir l'Uruguay sans réussir pour autant à être dangereux. 'La Celeste' s'est encore créé quelques opportunités et a même réussi à trouver la voie du but lors des 90 minutes mais les buts de Cavani (59e) et Luis Suarez (73e) ont été annulés pour des positions de hors-jeu millimétrés. Comme pour Brésil - Paraguay et Colombie - Chili, des tirs au but ont été nécessaires pour départager les deux équipes. La rencontre a basculé en faveur de 'Los Incas' dès le premier envoi uruguayen. Le gardien péruvien Pedro Gallese a bloqué l'essai de Luis Suarez et a ensuite pu compter sur des équipiers exemplaires dans la séance fatidique pour fêter la qualification aux demi-finales.