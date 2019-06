VIDÉO | La splendide frappe du Namurois Quentin Gerodez face au Standard

Quentin Gerodez a inscrit un magnifique but. Twitter UR Namur

Lors de la rencontre amicale entre l’UR Namur et le Standard (1-6), Quentin Gerodez a inscrit le plus beau but de la rencontre.

Lors de son deuxième match amical de préparation de la saison 2019-2020, le Standard s’est rendu en province namuroise pour affronter l’UR Namur, équipe de D2 amateur.

Déjà vainqueurs 0-5 mercredi à Braine, les Rouches ont à nouveau assuré ce samedi. Les hommes de Michel Preud’homme se sont imposés 1-6 avec des buts de Mergim Vojvoda, Obbi Oularé (x2), Renaud Emond et Duje Cop (x2).

De ce match facilement remporté par les Liégeois, on retiendra surtout le magnifique but de Quentin Gerodez sur une frappe terrible.

Un but, inscrit à la 36e minute, dont il se souviendra longtemps!