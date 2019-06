DIAPO | Le Standard s’impose facilement face à l’UR Namur

Le Standard a battu l’UR Namur (D2 am.) 1-6 samedi lors de son deuxième amical de préparation à la saison 2019-2020 de Pro League.

Vainqueurs 0-5 mercredi contre Braine, les Liégeois se sont une nouvelle fois montrés dominateurs dès l’entame de match. Mergim Vojvoda a ouvert le bal dès la 7e minute avant qu’un doublé d’Obbi Oularé (19e et 24e) et un but de Renaud Emond (29e) ne permettent aux hommes de Michel Preud’homme de mener 0-4 à la demi-heure de jeu.

Namur a ensuite réduit l’écart (36e) mais a encore subi la loi du Standard en deuxième période avec un doublé de Duje Cop (49e et 81e) qui a fixé le score à 1-6.

Le Club de Bruges déroule

Également engagé sur le coup de 18h, le Club de Bruges a lui aussi pris du plaisir en infligeant un 1-7 à Thourout (D3 am.), une semaine après avoir battu Heist 1-9. Les buts brugeois sont à mettre à l’actif de Charles de Ketelaere (21e), Ruud Vormer (35e), Lois Openda (45e), Jelle Vossen (55e et 83e), Kaveh Rezaei (62e) et Maxime de Cuyper (81e).

Je eerste voor Club, een pareltje! Maxime De Cuyper krulde zijn eerste heerlijk in de kruising in #TorClu 🤩 pic.twitter.com/q6R6XNl3Lt — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 29 juin 2019

Zulte battu par l’OHL

Oud-Heverlee-Louvain (D1B) s’est lui défait de Zulte Waregem (D1A) 3-1. Les quatre buts sont tombés en deuxième période. Mickael Soisalo a donné l’avantage au Essevee à la 53e mais OHL a rapidement répondu pour finalement décrocher la victoire grâce aux buts de Daan Vekemans (61e), Yanis Mbombo (78e) et de Maxime Thiel contre son camp (87e).