VIDÉO | Eastbourne: Karolina Pliskova s’offre un 14e titre WTA

La Tchèque Karolina Pliskova s’est adjugée le tournoi de tennis WTA Premier d’Eastbourne, épreuve sur gazon dotée de 684.080 euros.

Pliskova, troisième joueuse mondiale et tête de série N.2, a battu l’Allemande Angelique Kerber (WTA 5/N.4) 6-1, 6-4 en 1 heure et 12 minutes de jeu.

Pliskova, 27 ans, décroche le 14e titre de sa carrière. Cette saison, elle s’était déjà imposée à Brisbane et Rome. La Tchèque avait remporté le tournoi d’Eastbourne en 2017.

Kerber, 31 ans, visait elle un 13e sacre. L’ancienne N.1 mondiale n’a pas encore réussi à ajouter un tournoi à son palmarès en 2019. Son dernier succès remonte à Wimbledon 2018.

C’était le 12e duel entre les joueuses. Kerber mène 7 victoires à 5.

