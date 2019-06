Premier League: Wan-Bissaka quitte Crystal Palace pour Manchester United

Le jeune défenseur de Crystal Palace Aaron Wan-Bissaka s’est engagé pour cinq saisons (plus une en option) avec Manchester United, a annoncé samedi le club mancunien.

Selon plusieurs médias britanniques, le montant du transfert est de 45 millions de livres (plus 5 millions de bonus), soit un total de 56 millions d’euros, ce qui en ferait la cinquième recrue la plus chère de l’histoire des Red Devils.

Le latéral droit offensif âgé de 21 ans est la deuxième recrue d’Ole Gunnar Solskjaer, après le jeune ailier de Swansea (D2), Daniel James.

«Aaron est l’un des meilleurs futurs défenseurs de la Premier League. Il possède l’éthique professionnelle, le talent et la mentalité nécessaires pour jouer à Manchester United et il correspond exactement au type de joueur que nous cherchons à intégrer pour nous améliorer et aller de l’avant», a réagi le technicien norvégien.

«Aaron est un jeune joueur affamé et avide de connaissances, ce qui est important à son âge. Je suis ravi qu’il ait signé avec nous et nous sommes impatients qu’il continue son formidable développement», a-t-il insisté.

Wan-Bissaka, qui n’a encore jamais été appelé avec l’Angleterre, a été formé à Crystal Palace. Il n’ a disputé que 46 matches professionnels avec les «Eagles», après avoir fait ses débuts en février 2018.