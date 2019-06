Calendrier 2019-2020: la Pro League ne tiendra pas (encore) compte du Footgate

Les calendriers des championnats professionnels de football belges de D1A (Jupiler Pro League, 16 équipes) et de D1B (Proximus League, 8 équipes), qui seront comme prévu divulgués et imprimés lundi au Martin’s Red de Tubize, risquent de ne pas être longtemps valables.

Ils ne tiendront en effet aucunement compte des décisions de la Cour d’appel de la Commission des litiges de l’Union belge de football (URBSFA), mais uniquement des verdicts sportifs de la saison 2018-2019.

Ceux-ci auront force de loi, tant que la Cour Belge d’arbitrage pour le sport (CBAS) n’aura pas, en tout ou en partie, confirmé ou invalidé, les verdicts du 1-er juin.

Or la saga des présidents révoqués, qui n’a pas le même charme que les meilleures séries télévisées, a reporté les débats, et donc la sentence de la CBAS, que sans certitude aucune, pour le moment, on espère quand même connaître avant le 15 juillet, la (nouvelle) date de la clôture officielle de la saison 2018-2019.

Histoire d’éviter le pire…

En attendant, Malines, champion de la D1B, condamné à y rester avec une pénalité de deux fois six points, par la Cour d’appel de la Commission des litiges, conservera son statut de promu dans le calendrier attendu lundi.

Le Beerschot-Wilrijk, vice-champion de la D1B, qui bénéficiait de la condamnation du Kavé, n’est plus, ou pas encore, le montant. Il reste donc au deuxième niveau, comme Lokeren, le descendant de D1A, qui espère voir la CBAS faire descendre Waasland-Beveren à son profit.

Mais pour l’heure, le club du Freethiel reste parmi l’élite, comme l’avait d’ailleurs décrété le tribunal de l’Union belge, et Lokeren est toujours relégué.

Enfin la bonne nouvelle, c’est que si les calendriers devaient finir en confettis dans la broyeuse, en revanche, paraît-il, toutes les dates resteront valables, vu que les différents scénarios ont été soumis aux forces de police des localités concernées.

Il suffira donc de remplacer les éventuels punis par ceux qui attendent impatiemment de prendre leur place. Et le tour sera joué…