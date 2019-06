VIDÉO | Un Algérien sauve une fille de deux ans d’une chute mortelle

Un jeune homme a sauvé une fille de deux ans d’une chute mortelle à Istanbul. Les faits ont été filmés par une caméra de surveillance et font le tour de la toile.

La vidéo peut impressionner plus d’un. Les faits se sont déroulés dans un quartier populaire d’Istanbul. Marchant tranquillement dans la rue, Faouzi Zabaat, un Algérien de 17 ans, aperçoit qu’une jeune fille joue sans surveillance à la fenêtre d’un appartement. Interpellé, il se rapproche du bâtiment et tente tant bien que mal e signaler la situation aux personnes se trouvant dans la rue. Puis, il s’est mis sous la fenêtre par précaution.

Fatih'te ikinci kattaki dairenin penceresinden düsen 2 yasindaki bebegi, 17 yasindaki genç havada yakaladi pic.twitter.com/N3VDm251Xl — Karar Gazetesi (@KararHaber) 26 juin 2019

Et le pire est arrivé. Après seulement quelques secondes, la petite fille de deux ans a glissé et a basculé vers le vide. Heureusement, son sauveur était bel et bien présent pour la réceptionner, saine et sauve.

Les images, qui ont été filmées par une caméra de surveillance, ont fait le tour des réseaux sociaux. Le geste de l’homme a été qualifié de «héroïque» par un bon nombre d’internautes.