(Belga) Le soleil sera omniprésent samedi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima, en nette augmentation par rapport à la veille, se situeront entre 29 degrés à la côte ainsi qu'en Ardenne, 31 degrés dans le centre et 33 degrés en Campine, sous un vent faible à parfois modéré de secteur sud-est.

Samedi soir et durant la nuit, le ciel restera serein en de nombreux endroits. Les températures redescendront progressivement vers des valeurs de 13 degrés en Hautes-Fagnes et 21 degrés dans les grandes villes. Le vent sera d'abord faible, puis modéré, et virera du sud-est au sud-ouest. Dimanche débutera sous le soleil. Ensuite, des champs nuageux, essentiellement élevés, dériveront sur le pays. Le temps restera sec et les maxima seront proches de 27 degrés dans le centre. A la mer, il fera nettement plus frais avec des maxima de 21 degrés. En Lorraine Belge, par contre, le mercure pourra encore atteindre 29 ou 30 degrés. Le vent de sud à sud-ouest virera au secteur ouest à nord-ouest. (Belga)