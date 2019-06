Hockey Pro League - Un duel final Belgique-Australie dimanche pour le titre et pour la 1e place mondiale

(Belga) L'enjeu de la première finale de Hockey Pro League dimanche entre la Belgique et l'Australie sera double. Victorieux 3-1 de leur demi-finale face aux Pays-Bas, les Red Lions tenteront de battre les Kookaburras pour non seulement inscrire leur nom au tout début du palmarès de la nouvelle compétition, mais également pour se maintenir à la première place du classement mondial, qu'ils détiennent depuis décembre et leur sacre mondial avec 15 points d'avance sur les Australiens.

Les hommes de Shane McLeod estiment qu'ils doivent encore progresser dans leur jeu avant cet dernier duel de leur campagne 2019 de Pro League. "Nous n'avons pas joué notre meilleur match ce soir", a réagi Arthur Van Doren. "Nous devons encore franchir un pas avant dimanche. Le mot décrivant le mieux la rencontre fut 'engagement'. Le soleil nous a surpris en début de deuxième mi-temps, mais nous avons réussi à mieux faire tourner la balle par la suite et le but magnifique de Tom Boon est venu nous rassurer", selon le meilleur joueur mondial, impatient d'en découdre avec les Australiens dimanche. "Ce sera un match au sommet. On est allé gagner à Melbourne et eux chez nous. On doit se concentrer sur notre jeu et nous améliorer. Si c'est le cas, nous avons les cartes en mains pour les battre." "Ce fut un match de guerrier" pour le premier buteur du jour Tanguy Cosyns. "Ce genre de balle que m'adresse Arthur (Van Doren), il me le fait souvent à l'entraînement. J'étais bien positionné, et puis c'était une superbe balle, je n'avais plus qu'à la toucher. On a un peu retrouvé l'efficacité que l'on recherchait ces dernières semaine. Tom (Boon) a aussi un coup de génie et Vincent (Vanasch) sort un terrible match. Dimanche on défendra crânement notre première place mondiale", a conclu le futur attaquant d'Amsterdam.