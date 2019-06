Feu de bâtiment à Aubange

Vendredi soir, à 20 h 20, une maison unifamiliale a été endommagée par un incendie à Aubange, rue des Hirondelles, 45.

C’était plein feu quand les pompiers sont arrivés sur place, les flammes perçaient le toit. Les pompiers des postes de secours d’Aubange, Arlon, Étalle et Virton sont intervenus. Le sinistre n’a pas fait de blessé. Le feu a pris dans un cabanon à l’extérieur de l’immeuble et les flammes ont commencé à attaquer la façade. Les hommes du feu ont pu faire en sorte que la maison d’habitation soit préservée, mais les dégâts dus à l’eau et aux fumées la rendent inhabitable. Le dégagement de chaleur a été tel que les volets de la maison voisine ont fondu.