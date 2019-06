La 2e édition du projet "Habillons la Ville" a été inaugurée vendredi à Mons. Du 28 juin au 29 septembre, le centre-ville sera "habillé" avec des créations inédites et colorées, réalisées par des bénévoles en tricot ou au crochet.

L'objectif du projet "Habillons la Ville #2", conduit par l'association Gestion Centre-Ville de Mons avec le soutien de la Ville, est d'inviter le public à découvrir ou redécouvrir le centre-ville et ses commerces dans le cadre d'un parcours original et décalé, composé de "tricots-graffitis", créations colorées réalisées en tricot ou même au crochet. Le thème de cette 2e édition est celui de la Lune, en hommage au 50e anniversaire du premier pas de l'homme sur la Lune, en 1969.

Un appel à participation à ce projet lancé en 2018 via les réseaux sociaux a généré un engouement après de citoyens, de clubs de tricot, d'ateliers créatifs qui ont travaillé bénévolement à sa concrétisation. Des réverbères, des statues, des arbres, des grilles ont ainsi été relookés de façon colorée et originale avec de la laine, des tissus, des boutons et des matériaux de récupération.

La carte du parcours est disponible chez les commerçants montois ainsi qu'à l'office de tourisme VisitMons sur la Grand-Place.