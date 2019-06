Euro de basket: battues, les Belgian Cats laissent filer la première place du groupe

Les Belgian Cats ont été battues 61-69 par la Biélorussie dans leur deuxième match de l’Euro de basket féminin (groupe D), vendredi à Zrenjanin, en Serbie.

La Belgique avait débuté son tournoi par un succès sur la Russie (54-67) jeudi.

Les Belges joueront leur 3e match dimanche face à la Serbie (20h30).

Le premier du groupe sera qualifié directement pour les quarts de finale. Le 2e et 3e joueront un barrage contre le 3e et 2e du groupe C (Turquie, Slovénie, Italie, Hongrie) pour une place en quarts de finale. Le 4e sera éliminé.