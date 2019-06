Jasper Stuyven dans la sélection Trek-Segafredo pour le Tour

L’Australien Richie Porte sera le leader de l’équipe Trek-Segafredo sur le Tour de France, a annoncé la formation cycliste américaine vendredi, à une semaine du Grand départ de Bruxelles.

Jasper Stuyven disputera à 27 ans sa troisième Grande Boucle

Richie Porte, 34 ans, va prendre pour la neuvième fois le départ du Tour. Après s’être classé 5e à Paris en 2016, il avait abandonné lors des deux dernières éditions.

«J’aimerais évidemment être sur le podium à Paris mais je sais que ça va être une sacrée lutte», déclare Richie Porte, qui avait quitté le Tour blessé en 2017 et 2018. «Je sens beaucoup moins de pression que les dernières années et je suis très motivé pour me battre dans les trois semaines qui viennent».

En montagne, Porte sera épaulé par le Néerlandais Bauke Mollema et par l’Italien Giulio Ciccone, meilleur grimpeur du dernier Giro.

Le reste de l’équipe se compose du Français Julien Bernad, du Néerlandais Koen de Kort, de l’Italien Fabio Felline et du Letton Tom Skujins.