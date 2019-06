VIDÉOS | «Put*** de Maison Blanche»: Donald Trump taclé par la capitaine américaine

Alors qu’elle s’apprête à disputer le quart de finale le plus attendu de la Coupe du monde 2019, la capitaine des Etats-Unis a confirmé son aversion pour Donald Trump en assurant qu’elle ne mettra pas les pieds dans la «put*** de Maison Blanche» en cas de victoire en finale.

Megan Rapinoe, la capitaine de l’équipe féminine de football des Etats-Unis, n’a pas sa langue dans sa poche. Et elle l’a encore confirmé durant le Mondial 2019.

Tandis que le tournoi connaîtra bientôt son dernier carré, la sportive américaine, championne olympique et championne du monde en titre, a ainsi confirmé ce jeudi qu’elle ne se rendrait pas à la «put*** de Maison Blanche» si son équipe venait à être invitée par Donald Trump après le Mondial français.

En cas de victoire américaine de la #FIFAWWC, la capitaine Megan Rapinoe refuse d'aller à la Maison Blanche. Un refus qui... provoque la colère de Donald Trump.

Une situation compliquée pour les joueuses ?🤔👇pic.twitter.com/KONlu4AVa1 — TMC (@TMCtv) 28 juin 2019

«Considérant tout le temps, les efforts et la fierté que représente la tribune que nous avons (en tant que joueuses participant à un Mondial, NDLR), je ne pense pas que j’irai, a déclaré l’attaquante en préambule d’une conférence de presse tenue à la veille du quart de finale contre la France. Et j’encourage mes partenaires à réfléchir à cette tribune, qui pourrait se télescoper avec une administration qui ne pense pas comme nous et ne se bat pas pour les mêmes choses que ce pour quoi nous nous battons.»

Trump «sexiste» et «mysogine»

Contre l’idée de chanter l’hymne national - «En tant qu’homosexuelle américaine, je sais très bien ce que signifie regarder le drapeau et ne pas avoir le sentiment qu’il protège toutes vos libertés», expliquait-elle déjà en 2016 après avoir rejoint le mouvement de boycott lancé par Colin Kaepernick - Megan Rapinoe pointe à nouveau clairement du doigt le successeur de Barack Obama, un président jugé «sexiste» et «mysogine».

Women’s soccer player, @mPinoe, just stated that she is “not going to the F...ing White House if we win.” Other than the NBA, which now refuses to call owners, owners (please explain that I just got Criminal Justice Reform passed, Black unemployment is at the lowest level... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 juin 2019

....invited Megan or the team, but I am now inviting the TEAM, win or lose. Megan should never disrespect our Country, the White House, or our Flag, especially since so much has been done for her & the team. Be proud of the Flag that you wear. The USA is doing GREAT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 juin 2019

Donald Trump a beau avoir pris à partie la capitaine américaine dans une série de tweets publiés mercredi - «Megan ne devrait jamais manquer de respect à notre pays, à la Maison Blanche et à notre drapeau» - au lendemain de la diffusion de la vidéo polémique du magazine «Eight by Eight», rien n’y changera. Si la joueuse aide son équipe à passer l’obstacle français en quart de finale du Mondial, ce sera avant tout pour elle et ses coéquipières.