Aucun train entre Liège et Herstal durant les vacances

Les travaux sur la ligne ferroviaire entre Liège-Guillemins et Herstal reprennent de plus belle. Dès ce samedi et durant les deux prochains mois, les navetteurs devront prendre le bus.

PLUS DE DÉTAILS | Voici le gros chantier qui empêche le passage des trains au centre de Liège

Entamés lors des vacances de Pâques, au printemps derniers, les travaux de renouvellement des voies de la ligne 34 menés par Infrabel, entre Liège et Herstal, reprennent durant les vacances d’été. Comme cela avait été annoncé, la circulation des trains y est donc interrompue durant l’été, rappelle la SNCB. A partir de ce samedi et jusqu’au 1er septembre, aucun train ne circulera entre Liège-Guillemins, Liège-Carré, Liège-Saint-Lambert et Herstal.

Les voyageurs qui sont munis d’un titre de transport pourront s’en servir pour emprunter les bus mis à leur disposition, sur les lignes 1,4, 5, 6 et 87 des bus TEC.