Médiation Michelle Martin - Jean-Denis Lejeune: 12.000 euros d’amende pour Sudpresse

L’affaire portait sur la médiation entre Michelle Martin, ex-femme de Marc Dutroux et Jean-Denis Lejeune, père d’une des victimes de Dutroux, dont les propos confidentiels avaient fuité en novembre 2012. BELGA

Affaire des fuites durant la médiation entre l’ex-femme de Dutroux et Jean-Denis Lejeune: Sudpresse et l’une de ses journalistes ont été condamnés à des amendes de 12.000 euros et 3.000.

Une journaliste de Sudpresse et le groupe de presse ont été condamnés à des amendes de 3.000 et 12.000 euros ce vendredi par le tribunal correctionnel de Namur. Ceux-ci étaient prévenus d’avoir obtenu illégalement, par un moyen technique, le contenu d’une conversation qui ne leur était pas destinée ainsi que de l’avoir utilisée à des fins médiatiques. Au civil, 500 euros ont été accordés à Michelle Martin pour la violation de son droit à la vie privée.

Dans son jugement, le tribunal reconnaît le dépassement du délai raisonnable, mais estime aussi que la journaliste a «sciemment écouté la conversation, longuement et sans autorisation». Il estime également que «les journalistes ne sont pas au-dessus des lois» et met en avant «l’absence totale de prise de conscience de l’inadéquation du comportement» de la journaliste et du groupe de presse.

L’affaire portait sur la médiation entre Michelle Martin, ex-femme de Marc Dutroux et Jean-Denis Lejeune, père d’une des victimes de Marc Dutroux, dont les propos confidentiels avaient fuité en novembre 2012. Les fuites provenaient du GSM du médiateur, qui aurait «rappelé tout seul» la rédaction après être tombé par terre. À l’époque, une instruction avait été ouverte contre la journaliste ayant publié les propos, Sudpresse et le médiateur, qui a lui bénéficié d’un non-lieu.