VIDÉO | Léglise: le loup d’Ebly filmé

Le WWF-Belgique vient de partager la première vidéo du loup d’Ebly, situé près de Neufchâteau.

SI jusqu’à maintenant, seule une photo attestait la présence du loup à Ebly, près de Neufchâteau, aujourd’hui le WWF-Belgique partage une vidéo. Ce mal identifié en mai dernier a été filmé via une caméra trap. L’animal avait été vu plusieurs fois et grâce à des analyses, on avait pu déterminer qu’il était d’origine franco-italienne. Ce qui était une première en Belgique.

La caméra devait filmer des blaireaux sortant de leur terrier... Surprise! C'est le loup d'Ebly qui apparaît à l'écran??#reseauloup #wolf #biodiversity pic.twitter.com/D9b8ktuSRw — WWF-Belgique (@WWF_Belgique) June 28, 2019

4 loups en Belgique mais...

Selon les dernières informations de la porte-parole de WWF-Belgique Jessica Nibelle, il y a au moins quatre loups en Belgique (NDLR: après le couple "Naya et August" dans le Limbourg et le loup des Hautes Fagnes). Mais ce chiffre est en augmentation car la femelle Naya a eu ses petits mais on ignore encore le nombre des louveteaux. En effet les petits restent les premières semaines dans la tanière. Ensuite, ils évolueront à proximité du foyer avant d’apprendre les premiers éléments de chasse avec leurs parents, à l’automne probablement. Ils devraient pouvoir se sustenter eux-mêmes durant l’hiver.

Welkom Wolf et l’ASBL Landschap appellaient d'ailleurs début mai les éleveurs à prendre rapidement des mesures pour protéger leurs troupeaux, comme une clôture électrique par exemple. Depuis la fin mars, les autorités flamandes remboursent 80% de l’investissement en zone à risques.