Il volait des photos de jeunes filles et inventait des histoires à caractère sexuel

Un habitant de Bassenge âgé de 26 ans est jugé pour avoir abusé de l’identité de plus de trente jeunes adolescentes, pour inventer des histoires à caractère pédopornographique.

Le parquet a requis vendredi devant le tribunal correctionnel de Liège une peine de six ans de prison contre un habitant de Bassenge âgé de 26 ans poursuivi pour des faits de diffusion et de détention de matériel pédopornographique et pour incitation à la débauche. Le prévenu avait créé des centaines de faux profils sur des réseaux sociaux en utilisant des photos volées de jeunes filles mineures d’âge. Il les mettait en scène dans des histoires inventées à caractère pédophile.

Le parquet a dénoncé à l’audience l’absence de remise en question du prévenu qui, durant sept années, a répété les faits qui lui sont reprochés alors qu’il avait déjà été inquiété par la justice. Incarcéré une première fois, il ne lui avait fallu que trois jours pour recommencer le même type de faits. Entre 2011 et 2018, deux dossiers ont été constitués contre lui. Mais la justice l’a encore surpris en mai dernier alors qu’il ne respectait pas les conditions liées à sa remise en liberté et qu’il avait répété les mêmes faits. «Sept ans de pied de nez à la justice!», a synthétisé le substitut à l’audience.

Plus de 30 victimes, de très jeunes adolescentes, ont été victimes des agissements du prévenu qui volait leurs photos sur les réseaux sociaux, les transformait en images pédophiles et créait de faux profils sur Facebook, Skype ou encore Skyrock. Des centaines de faux profils et des milliers de conversations à caractère sexuel ont été découverts sur l’ordinateur du prévenu qui se faisait passer pour des adolescentes dans des scénarios destinés à attirer les hommes pédophiles.

Les faits ont eu un impact conséquent sur les victimes car leurs photos se sont propagées sur le Dark Web et continuent d’alimenter les réseaux pédophiles.

Le parquet a souligné la personnalité psychopathique du prévenu et a requis contre lui une peine de six ans de prison ainsi qu’une mise à disposition du tribunal de l’application des peines d’une durée de cinq ans. La défense a sollicité une peine assortie de conditions probatoires.

Le jugement sera prononcé le 6 septembre.