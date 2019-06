Départs en vacances, début du week-end et beau temps: les files sur la route, c’est déjà pour… aujourd’hui

En France, ce vendredi est classé rouge dans les environs de la capitale et orange ailleurs, tandis que ce samedi est classé orange pour tout le pays.

Aaah le sud, ses criquets et ses pins parasols… Mais pour y parvenir, les vacanciers européens devront s’armer de patience sur le réseau routier. Des ralentissements sont attendus en Belgique dès ce vendredi après-midi, selon l’analyse de Touring et du VAB.

Ce vendredi après-midi et samedi matin, les automobilistes tenteront en masse de rejoindre la Côte et les Ardennes. Le ring de Bruxelles et les environs d’Anvers seront également obstrués sous l’action combinée des départs en vacances, du début du week-end et du beau temps.

Les files seront moins importantes ce samedi mais le trafic restera dense, tandis que la voie sera (plus) libre dimanche.

En France, la journée de vendredi est classée rouge dans les environs de la capitale et orange ailleurs, tandis que samedi est classé orange pour tout le pays.

La circulation sera intense mais fluide sur les routes italiennes, espagnoles et autrichiennes, prévoit Touring.

Le week-end du 6 et 7 juillet constituera le premier pic d’affluence estivale, suivi des week-ends du 3 et 4 août et du 10 et 11 août. Il est alors conseillé de programmer son départ le dimanche au lieu du vendredi ou samedi et d’éviter un retour le samedi.