PHOTOS & VIDÉOS | Des millions d’éphémères envahissent l’Ohio

Un gigantesque essaim d’éphémères a envahi le nord de l’Ohio ce jeudi. Un phénomène frissonnant qui se révèle toutefois positif pour cette région des États-Unis.

C’est une scène tout droit tirée des dix plaies d’Égypte à laquelle ont eu droit les habitants du nord de l’Ohio. Des millions d’éphémères ont envahi plusieurs villes dont Port Clinton, recouvrant tout sur leur passage: voitures, routes, bateaux et maisons.

They’re here! Photos show crazy amount of mayflies swarming cars in Catawba - JUNE 27, 2019- Near Cleveland, Ohio. pic.twitter.com/O9ignb8582 — 7 Seals Of The End (@7SealsOfTheEnd) 27 juin 2019

If you're from the lake area of Ohio, I guess this is your summer. I left my car windows cracked today and guess whose car is full of mayflies?!? Meeeeee.



If you can't tell, these are the bugs swarmed about a Pepsi machine. pic.twitter.com/A9hQS7YCHD — Punk Cat (@PunkCatCincy) 27 juin 2019

L’essaim d’insectes est si grand qu’il a même été détecté au radar par les météorologistes.

INSECT SWARM on Storm Tracker Doppler 11 Radar. Look what I caught last night. MILLIONS of mayflies on their annual invasion of northern Ohio. GROSS! pic.twitter.com/3aIro7FTFR — Scott Harbaugh (@WPXIScott) 27 juin 2019

Ces éphémères proviennent des eaux du lac Érié. Les œufs sont enfouis sous les sédiments du lac et, après un an ou deux, ces insectes ailés émergent à la surface. Cependant, leur vie est courte puisqu’ils ne vivent que jusqu’à deux jours une fois arrivés sur la terre ferme.

Si la présence de ces nombreux éphémères peut faire peur au premier abord, c’est surtout un indice de la bonne qualité de l’eau dans les Grands Lacs. «Les inconvénients causés chaque été par ces essaims d’éphémères sont plus que compensés par les avantages potentiels pour la pêche sportive et commerciale», indique le programme Ohio Sea Grant.

Le phénomène a en tout cas donné des images très impressionnantes.

Sending prayers to Catawba, Ohio after an invasion of mayflies hit Northeast Ohio’s lakeshore overnight, blanketing cars & homes that were in their path. Lord, protect the people from these swarms on the roads when they drive. Shield them from low visibility & collisions #IJNA🙏 pic.twitter.com/rpb6xB7Zlo — Dražen (@WinterLoverYeah) 27 juin 2019