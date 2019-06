Dix articles pour nos abonnés à ne pas louper ce vendredi

Il y a 100 ans, la paix de Versailles: une tromperie? ; Un orge wallon pour la brasserie de la Lesse:Quels tubes rythmeront l’été? La grande expo sur Toutankhamon se prépare... Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce vendredi 28 juin.

Grave accident à Olloy: la désorganisation des secours pointée du doigt

Dix jours après un effroyable accident qui a coûté la vie à trois personnes et en a blessé grièvement deux autres, le conseil communal de Viroinval s’est ému, mercredi soir, de la désorganisation des secours suite au crash.

«Au niveau des îles deux voitures sont entrées en collision. En ce qui concerne les interventions des ambulances, tout s’est passé correctement, a expliqué Jean-Marc Delizée, conseiller communal POUR. Mais il m’est revenu qu’on a fait appel à une équipe de désincarcération à Charleroi et d’une autre pour le balisage à Chimay, et qu’un pompier de Cerfontaine est passé chercher à Couvin le seul pompier disponible là-bas. Et cela alors que nous avons Fumay, en France, et Philippeville, qui sont bien plus près. On a une belle caserne à Couvin. À quoi sert-elle si elle est vide?»

+ À DÉCOUVRIR ICI

Maillot signé par Nadal, Federer, Mc Enroe aux enchères

Henri Leconte, ancien numéro 5 mondial orchestrera une vente aux enchères d’un maillot qui pourrait partir pour une belle somme dimanche à 15 h 30. L’art de la prise de parole du joueur français devrait permettre de faire monter les enchères!

+ À DÉCOUVRIR ICI

De la nourriture en glaçons pour les animaux du parc animalier

Avec la canicule, c’est évident: on a chaud! Et les animaux aussi. Au parc animalier Forestia de la Reid (Theux), les soigneurs retroussent leurs manches pour faire en sorte que les animaux vivent au mieux cette vague de chaleur.

+ À DÉCOUVRIR ICI

VIDEO | Les Anciens Prêtres surmontés par un belvédère avec vue sur Tournai

D’ici 2023, le site des Anciens Prêtres adoptera un nouveau visage et de nouvelles fonctions ouvertes à tous. L’investissement, de 12 millions d’€, est financé par des fonds européens.

+ À DÉCOUVRIR ICI

L’abbaye propose un été sur la Lune

L’été sera lunaire à l’abbaye de Villers: à l’occasion du 50e anniversaire du premier pas de l’homme sur la Lune, deux expositions se tiendront jusqu’au 18 août sur le site cistercien.

+ À DÉCOUVRIR ICI

Il y a 100 ans, la paix de Versailles: une tromperie?

Il y a cent ans, la signature du traité de Versailles mettait fin à la Première Guerre mondiale. Un succès ou un échec? Vingt-et-un ans plus tard, le monde rentrait en guerre. Ce traité a-t-il conduit d’un conflit mondial à l’autre, comme Adolf Hitler l’a dit? Et la séparation de velours entre République tchèque et Slovaquie, ou la guerre en ex-Yougoslavie ont-ils démontré l’échec des négociateurs de Versailles? Dans un Proche-Orient déchiré par la guerre, l’Irak et la Syrie, créées à Versailles, ont pourtant conservé leurs frontières. Mais les Kurdes, eux, n’ont pas obtenu l’autonomie promise.

+ À DÉCOUVRIR ICI

Un orge wallon pour la brasserie de la Lesse: «On se complique la vie et c’est un choix»

La brasserie de la Lesse achète désormais directement son orge à un agriculteur wallon. Pour une meilleure traçabilité de son malt.

+ À DÉCOUVRIR ICI

Nouvelles vareuses… et parodie de Kompany, au business meeting du Standard

Le business meeting du Standard a été l’occasion de présenter les nouvelles vareuses… et d’adresser une petite pique humoristique aux rivaux anderlechtois et à l’arrivée de Vincent Kompany, via Jérôme De Warzée.

+ À DÉCOUVRIR ICI

Quels tubes rythmeront l’été? Les radios nous livrent leur sélection

La chaleur est là et un petit goût d’été s’installe sur la Belgique. Pour accompagner vos soirées et barbecues, quoi de mieux qu’un peu de musique. Voici les titres qui rythmeront l’été sur les radios belges.

+ À DÉCOUVRIR ICI

La grande expo sur Toutankhamon se prépare à Liège

Une grande exposition consacrée au célèbre pharaon se prépare, à Liège. Presque 100 ans après la découverte de son tombeau.

+ À DÉCOUVRIR ICI