VIDÉO | Les points d’apport volontaire pour les déchets organiques ont la cote à Tournai

Le bourgmestre, Paul-Olivier Delannois, et l’échevine Ludivine Dedonder qui avait porté ce projet au sein de l’intercommunale Ipalle ont inauguré récemment la 11e borne installée à la rue des Bergers à Tournai. EdA

À l’horizon 2025, les déchets organiques devront être sortis du sac gris. D’où la multiplication de PAV dans les quartiers de Tournai où 11 installations de ce type ont déjà été installées sur les 15 prévues.

L’obligation de sortir les déchets organiques des sacs poubelles classiques d’ici 2025, est imposée par le plan wallon des déchets-ressources de la Région wallonne. Tournai aurait pu opter pour le ramassage traditionnel, mais comme le précise le bourgmestre Paul-Olivier Delannois: «Nous ne souhaitions pas une collecte en porte en porte des déchets organiques pour des raisons économiques. À Ecaussines, par exemple, le coût d’une telle collecte s’élève à 9€ de plus par habitant, pour des raisons paysagères également, imaginez des conteneurs jonchés les rues de Tournai, quelle image donnerait-on de notre ville?»

Aussi, comme dans d’autres communes de Wallonie picarde, les autorités communales tournaisiennes ont préféré l’option proposée par l’intercommunale Ipalle, à savoir l’installation de points d’apport volontaire dans les quartiers (une première en Wallonie).

«Il est intéressant de trier la fraction organique, les déchets de cuisine représentent 30 à 40% du poids du sac poubelle gris, les sortir c’est donc faire de sacrées économies! Beaucoup de personnes qui les séparent actuellement disent ne plus mettre un sac gris qu’une semaine sur deux. On a donc tout intérêt au niveau d’une commune à favoriser la pose de ces bulles enterrées», précise l’échevine (et désormais députée) Ludivine Dedonder qui a été à la base de ce projet chez Ipalle.

Quatre autres installations similaires bientôt près des quais

Tournai dispose actuellement de 11 points d’apport dont le tout dernier inauguré récemment à la rue des Bergers. Quatre autres sont prévus dans un futur proche, le long des quais notamment.

«Le positionnement de ces bulles a été pensé d’abord pour couvrir le centre-ville car nous estimons que, dans les villages, les habitants ont davantage la possibilité de composter à domicile. Elles ont été installées là où il y avait d’autres bulles ou, en tous cas, là où il y avait la possibilité d’en accueillir d’autres à l’avenir et je pense par exemple à des bulles pour les PMC ou les déchets résiduels du sac gris», souligne Ludivine Dedonder.

«C’est grâce à des subsides de la Région wallonne ainsi qu’à l’enveloppe financière mise à disposition des communes par Ipalle (via le droit de tirage) que nous avons pu financer les actuels points d’apport. Notre souhait pour demain est de poursuivre la pose de ces bulles, y compris dans les villages», conclut Paul-Olivier Delannois.

Manifestement, la mayonnaise prend bien dans la Cité des cinq clochers. En 2018, 81,5 tonnes de déchets organiques ont été collectées dans les PAV de Tournai et, en 2019, rien que pour les quatre premiers mois de l’année, on compte déjà 78,5 tonnes. À cela s’ajoutent les 136,1 tonnes collectées dans les recyparcs de Tournai en 2018 et 50,5 tonnes en 2019.