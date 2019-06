Michael Pachen quitte l’antenne de Bel RTL: «Juste un au revoir»

Michael Pachen a décidé, en accord avec la direction de la chaîne, d’interrompre sa carrière sur l’antenne de Bel RTL afin de se concentrer sur des projets propres.

L’animateur l’explique «Ce n’est pas un adieu, juste un au revoir, pour me permettre de concrétiser d’autres projets, idées et envies professionnelles et personnelles que je mûris depuis plusieurs mois. J’ai beaucoup d’activités et certaines vont me demander à l’avenir plus de temps, moins de route et auront besoin de toute mon attention.» Michael Pachen a rejoint Bel RTL en 1993. Ce vendredi 28 juin, il animera pour la dernière fois l’émission Tout peut arriver aux côtés d’Anne Marchand de 10 h 30 à 12 h 30.