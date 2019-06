PHOTOS | Eden Hazard profite de ses vacances pour visiter une académie... de Chelsea

En vacances en Grèce, Eden Hazard a montré qu’il avait toujours un peu de «sang bleu» dans les veines.

Même après son transfert au Real Madrid, Eden Hazard continue de prouver son attachement à Chelsea. Alors qu’il se trouvait en Grèce pour les vacances, le capitaine des Diables rouges en a profité pour rendre visite aux jeunes joueurs d’une académie du club londonien, implantée au pays des Héllènes.

Décontracté comme à son habitude, le Brainois a participé à une photo de groupe et à un entraînement avec les jeunes espoirs du club londonien, avant de signer des autographes.

Touchés par cette petite attention, les fans des Blues ont inondé les réseaux sociaux de messages pour remercier leur désormais ex-star.

Top man 👍, he didn’t have to do it but he did and that must have made the kids day. Once a blue always a blue he said it himself KTBFFH 💙