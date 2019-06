Théophile Renier violemment agressé en rue: «J’ai le corps en sang, je suis en état de choc»

Le Chastrois Théophile Renier a été victime d’une violente agression à Paris dans la nuit de mardi à mercredi. Le vainqueur de The Voice Belgique 2017 a témoigné sur les réseaux sociaux.

Visage tuméfié, crâne ouvert, taches de sang: les clichés publiés par Théophile Renier sur Instagram témoignent de la violence de l’agression dont il a été la victime dans la nuit de mardi à mercredi, dans les rues de Paris. «Je me suis fait dégommer. j’étais au sol et je me suis fait exploser la gueule. C’était une agression pure et dure. J’ai le corps en sang, j’ai le crâne qui est ouvert. Demain, je vais probablement devoir faire recoudre mon crâne.»

Encore sous le choc, le vainqueur de l’édition 2017 de The Voice Belgique a témoigné sur le réseau social quelques minutes après son agression. Le Chastrois revenait de soirée quand ses agresseurs l’ont pris pour cible. «C’était le concert de fin d’année aux Cours Florent. On fêtait beaucoup de choses, c’était hyperfestif, en mode on termine quelque chose de beau, et là c’est juste des gars qui m’ont volé mon portefeuille, je n’ai plus de papiers, je n’ai plus rien. Ils ont juste dégommé ma tronche en fait, ils m’ont mis par terre, ils m’ont dégommé la gueule. Je suis en état de choc à vrai dire.»

Théophile, éliminé lors du premier live de The Voice France cette année, a ensuite été pris en charge par les secours puisqu’il a partagé un cliché dans un hôpital de la capitale parisienne.

Le Chastrois de retour en Belgique

Le jeune chanteur a reçu de nombreux messages de soutien, venant notamment de talents du télécrochet musical comme Leona Winter, qu’il a publiés dans sa story Instagram. Dans son malheur, Théophile a quand même pu compter sur un bon samaritain qui a retrouvé son carnet de notes dans la rue. «Quelqu’un a retrouvé mon carnet de notes ensanglanté avec mes textes, mes chansons et mes idées. Il y a des gens cool quand même.»

Après cette expérience cauchemardesque, le Chastrois a annoncé à ses followers son retour en Belgique. «Back to Belgium», a-t-il lancé dans sa story Instagram.