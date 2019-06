VIDÉO | Le démontage des arches du pont des Trous débutera à la fin juillet

On savait qu’il allait tomber d’un jour à l’autre. Cette fois, c’est fait: le fonctionnaire délégué vient de délivrer le permis d’urbanisme, suite à la demande que le SPW Mobilité et Infrastructures avait introduite en novembre 2017. Les travaux de déconstruction des arches du pont des Trous, à Tournai, devraient démarrer dès la fin du mois de juillet.

Un communiqué de Scaldistournai.eu, l’agence de communication du SPW pour le chantier d’élargissement de l’Escaut, à Tournai, nous apprend, ce vendredi matin que: «ce 27 juin, le Fonctionnaire délégué a délivré le permis d’urbanisme qui permettra de réaliser la phase 4 du chantier de modernisation de la traversée de Tournai. Cette quatrième phase de travaux concerne la reconfiguration des trois arches du Pont des Trous et l’aménagement de ses abords, à savoir la revitalisation d’un vaste périmètre incluant une partie des quais des Vicinaux,

Andreï Sakharov et Donat Casterman, mais aussi du pont Delwart et du Jardin de la Reine… comme le Ministre wallon de l’Aménagement du territoire l’avait laissé entendre en mars dernier, avant de remettre sa décision, le Fonctionnaire délégué a bien pris en compte les avis des différentes instances concernées par le projet ainsi que la sensibilité exprimée par les défenseurs du patrimoine (N.D.L.R.: avalisée en son temps par le ministre Di Antonio). Le permis impose une reconstruction selon les principes suivants: 1. Respect des contraintes patrimoniales et du rythme ternaire des arches; 2.Maintien du caractère médiéval de l’architecture; 3. Reconstruction d’une arche centrale homothétique à l’existante, libérant un gabarit de 12,5 m par 7 m selon le schéma joint ci-dessous, et maintien de la largeur de la coursive existante; 4. Récupération et réutilisation autant que possible des pierres existantes et 5. Placement de lisses de guidage avec un alignement droit de 25 m en amont et en aval de l’ouvrage.»

Les travaux de déconstruction dès le 29 juillet prochain

Dans le communiqué, le SPW s’engage: «l’analyse du permis et la finalisation des procédures à établir avant la mise en place du chantier permettent de confirmer le démarrage de cette partie des travaux au lundi 29 juillet prochain. Les travaux de déconstruction nécessiteront par ailleurs une coupure complète de la navigation les 2, 3, 4 et 5 août. Afin de respecter tant les contraintes du permis (dont la réutilisation, selon leur état, des pierres) et le caractère classé et emblématique de l’ouvrage, de nombreuses précautions seront prises lors des opérations de déconstruction.»

Les différentes phases du chantier sont reprises par le détail sur le site de Scaldistournai.eu que l’on peut consulter en cliquant ici.