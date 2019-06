La Province de Namur se dote du premier gérontopôle wallon au service du "bien vieillir"

(Belga) La Province de Namur a mis en place un gérontopôle au service du "bien vieillir" en collaboration avec une cinquantaine d'institutions, a-t-elle annoncé jeudi.

Un gérontopôle est un ensemble d'acteurs oeuvrant en faveur des personnes âgées. Dans le cas présent, il en réunira une cinquantaine d'horizons très variés: économie, loisirs et culture, développement territorial, hôpitaux, soins à domicile, innovation et recherche ou encore enseignement et formation. En co-construction depuis plusieurs mois, le réseau déclinera son action autour de quatre axes: l'autonomie, la qualité de vie, l'inclusion et "l'empowerment". S'inspirant de ce qui se fait notamment en France, ses objectifs sont de partager, informer, sensibiliser, anticiper, innover, conseiller et former au travers de multiples projets. "Soutenir le bien vieillir par une réponse coordonnée de tous les secteurs d'activité devient une priorité pour toutes les politiques publiques", a affirmé l'institution. "Nous souhaitons donc faire un pas de plus en développant des pratiques innovantes en faveur des personnes âgées et des professionnels." La Province de Namur est particulièrement concernée par le phénomène du vieillissement. Dans 50 ans, elle comptera plus de 62.000 personnes âgées de 65 ans et plus, soit 26,1% de sa population, contre 18,2% aujourd'hui. (Belga)