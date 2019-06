Le bourgmestre de La Louvière, Jacques Gobert, élu président de l'IDEA

L'intercommunale de développement économique et d'aménagement des régions de Mons-Borinage (IDEA) a présenté jeudi son nouveau conseil d'administration. Le bourgmestre de La Louvière, Jacques Gobert (PS) a été élu président à la place de du Montois Marc Darville.

"C'est avec beaucoup de passion et d'enthousiasme que je compte m'investir dans ce nouveau challenge, avec la certitude que nous ne pourrons que réussir si nous mettons nos efforts en commun. J'entends mener ce combat avec force et soutien de toutes les bonnes volontés. Nos prédécesseurs ont montré la voie, c'est à nous qu'il incombe d'emprunter le chemin, et nous nous y emploierons dès aujourd'hui", a commenté Jacques Gobert

Le nouveau Conseil d'Administration d'IDEA est composé de 20 administrateurs. Le PS sera représenté par Julien Donfut (Président du CPAS de Frameries), Xavier Dupont (Bourgmestre d'Ecaussinnes) Joris Durigneux (Conseiller communal à Dour), Jacques Gobert (Bourgmestre de La Louvière), Nicolas Martin (Bourgmestre de Mons), Daniel Olivier (Bourgmestre de Saint-Ghislain), Domenico Pardo (Échevin à Boussu), Bruno Pozzoni (Bourgmestre de Manage), Achile Sakas (Échevin à Mons) et Fabienne Winckel (Bourgmestre de Soignies).

Le cdH sera représenté par Sébastien Deschamos (Conseiller communal à Ecaussinnes), Vincent Loiseau (Bourgmestre f.f. de Dour) et Xavier Papier (Conseiller communal à La Louvière).

Le MR sera représenté par Georges-Louis Bouchez (Conseiller communal à Mons), Vincent Dessilly (Conseiller communal à Jurbise) et Bénédicte Poll (Bourgmestre de Seneffe).

Ecolo sera représenté par Joseph Consiglio (Conseiller communal à Boussu).

Pascal Lafosse, député provincial, représentera la Province de Hainaut alors que les deux mandats indépendants sont attribués à Patrizio Salvi (Secrétaire régional SETCa Mons-Borinage) et Danny Roosens (Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Hainaut).

Les invités permanents, qui n'ont pas le droit de vote, sont Ahmed Ryadi (Secrétaire régional FGTB Centre) et Jean-Marc Urbain (Secrétaire fédéral CSC Mons-La Louvière).