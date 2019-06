Le festival Esperanzah! pourrait ne plus se dérouler à l'abbaye de Floreffe à l'avenir, ont annoncé jeudi ses organisateurs en réponse aux rumeurs. Le site historique, régulièrement en travaux, pose problème.

"Oui, il est possible que l'édition 2019 soit la dernière d'Esperanzah! à l'abbaye de Floreffe", a déclaré jeudi Jean-Yves Laffineur, directeur du festival. "Mais possible ne veut pas dire certain. Ce lieu est, et restera quoiqu'il arrive, notre priorité."

L'abbaye est sans conteste un acteur à part entière de la réussite de l'événement depuis 17 ans. Elle le sublime grâce à son cadre enchanteur et inversement le festival lui permet d'avoir une notoriété sans cesse grandissante. Néanmoins, ce lieu classé et plusieurs fois centenaire peut parfois aussi être un frein pour l'organisation d'un tel événement.

"Chaque année, des travaux de rénovation sont réalisés et cela implique des contraintes et exigences grandissantes en matière de sécurité", a expliqué l'organisation. "Certaines zones doivent être limitées et même parfois complètement fermées au public, comme ce sera le cas cette année derrière l'église."

Dans ce contexte particulier, tout est fait pour que l'accueil des festivaliers se fasse de manière optimale, en donnant priorité à la sécurité. Mais l'équipe organisationnelle le reconnaît: c'est compliqué et la possibilité d'organiser le festival ailleurs après l'édition 2019 est clairement envisagée. Cependant, aucun autre site potentiel n'est encore évoqué.

En attendant, rendez-vous est donné à tous du 2 au 4 août pour la 18e édition du festival à l'abbaye de Floreffe.