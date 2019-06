Euro de basket: bons débuts des Belgian Cats, victorieuses 54-67 de la Russie

Pour son retour dans un championnat d’Europe après dix ans d’absence, la Belgique avait décroché la médaille de bronze à l’Euro 2017 à Prague. L’an dernier, les Belgian Cats, avec Julie Allemand (en photo) en plus, blessée pour l’Euro l’année précédente, avaient confirmé avec une 4e place à la Coupe du monde à Tenerife. BELGA

L’Euro de basket féminin a bien démarré pour l’équipe belge, qui s’est imposée face à la Russie (54-67).

La Belgique a débuté l’Euro de basket féminin par une victoire 54-67 (mi-temps: 32-40) sur la Russie, ce jeudi, à Zrenjanin, en Serbie, dans le groupe D. Emma Messeman a terminé avec 29 points et 9 rebonds.

Les Belgian Cats rencontreront la Biélorussie vendredi (17h45) et la Serbie dimanche (20h30).

Le premier du groupe est directement qualifié pour les quarts de finale, le 2e et le 3e croisent avec le 3e et le 2e du groupe C (Slovénie, Turquie, Italie, Hongrie) dans un barrage pour rejoindre ce top 8. Le dernier de la poule rentre à la maison.

Pour son retour dans un championnat d’Europe après dix ans d’absence, la Belgique avait décroché la médaille de bronze à l’Euro 2017 à Prague. L’an dernier, les Belgian Cats, avec Julie Allemand en plus, blessée pour l’Euro l’année précédente, avaient confirmé avec une 4e place à la Coupe du monde à Tenerife.