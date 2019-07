Nouveau certificat d’immatriculation, infractions plus chères et cannabis légal plus réglementé: tout ce qui change ce 1er juillet

Plusieurs changements et nouveautés entrent en vigueur ce 1er juillet. On fait le point.

Grantie de revenus aux personnes âgées: adaptation et simplifaction des règles

Les règles relatives à la garantie de revenus aux personnes âgées (Grapa), forme d’allocation sociale pour les plus de 65 ans qui ne disposent pas de ressources financières suffisantes, seront plus strictes à partir de ce 1er juillet.

Les bénéficiaires devront signaler à l’avance s’ils sont absents de leur domicile pendant plus de 21 jours consécutifs, même s’ils restent en Belgique. La procédure de contrôle, quant à elle, est simplifiée.

Le certificat d’immatriculation fait peau neuve

Une nouvelle version du certificat d’immatriculation belge sera lancée dès ce 1er juillet. Seul son contenu a été révisé.

Quelques données devenues obsolètes ont été supprimées, ce qui permet aux données restantes d’être plus espacées. La police de caractère de ces données est également agrandie pour une meilleure lisibilité.

Une donnée utile n’apparaît par contre plus, à savoir la valeur CO2 du véhicule.

Plusieurs infractions routières condamnées plus sévèrement

Plusieurs infractions au code de la route verront leur degré de gravité rehaussé à partir du 1er juillet 2019.

Ainsi, les automobilistes qui roulent sur la bande d’arrêt d’urgence risqueront désormais une amende de 174 euros contre 58 euros jusqu’ici, l’infraction passant du premier au troisième degré.

Monopoliser la bande du milieu coûtera également plus cher. Tout automobiliste qui ne se rabat pas à droite après une manœuvre de dépassement, en particulier sur l’autoroute, écopera d’une transaction immédiate de 116 euros. Cette infraction devient une infraction du deuxième degré.

L’interdiction de dépasser en cas de précipitations pour les véhicules et les remorques d’une masse maximale autorisée de plus de 7,5 tonnes devient aussi une infraction du deuxième degré, tout comme le fait pour les bus, autocars et autres véhicules, dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes, de circuler sur la bande la plus à gauche sur une autoroute à trois bandes. Cela signifie que ces infractions feront l’objet d’une perception immédiate de 116 euros, contre 58 euros aujourd’hui.

Non seulement les sanctions pour certaines infractions deviennent plus sévères mais la police pourra aussi prochainement verbaliser plus rapidement.

Bruxelles bannit les objets en plastique lors d’événements publics

Les objets en plastique à usage unique seront interdits à partir du 1er juillet lors des événements organisés sur l’espace public à Bruxelles. Le collège des bourgmestres et échevins a dressé la liste des objets interdits.

Hygiéniste bucco-dentaire, une nouvelle profession des soins de santé

Si vous devez vous rendre prochainement dans un cabinet dentaire, vous aurez peut-être la surprise d’être accueilli par un hygiéniste bucco-dentaire. Cette nouvelle profession a, en effet, été reconnue par la ministre de la Santé, Maggie De Block.

Les hygiénistes bucco-dentaires seront là pour assister le dentiste dans l’exercice de sa profession.

Les premiers diplômés sortiront dans les jours qui viennent.

Les aumôniers et conseillers moraux de prison dotés d’un statut

Les aumôniers et les conseillers moraux employés au sein des prisons seront dès le 1er juillet dotés d’un statut social complet. La mesure s’inscrit dans le cadre des recommandations formulées par la commission d’enquête parlementaire sur l’amélioration de l’accompagnement religieux et non confessionnel en prison, dans le but de lutter contre la radicalisation.

Des indemnités immédiates pour les indépndants malades

Les travailleurs indépendants ne devront plus respecter de délai de carence avant de pouvoir bénéficier d’indemnités de maladie pour les périodes d’incapacité de travail qui dépassent sept jours.

Le délai de carence, réduit à 14 jours au début de l’année 2018, sera ainsi totalement supprimé pour les périodes d’incapacité de travail qui dépassent sept jours.

Un nouveau statut pour les chômeurs souffrant d’un problème sérieux

Les quelque 5.000 demandeurs d’emploi qui souffrent de problèmes sérieux d’ordre médical, mental, psychologique ou psychiatrique (MMPP) bénéficieront d’un nouveau statut à partir de ce 1er juillet. Ils pourront continuer à obtenir une allocation de chômage ou de sauvegarde pendant une période de deux ans renouvelable.

Des règles plus strictes pour la vente de cannabis légal

Les règles concernant la vente de cannabis légal (léger) seront harmonisées à partir du 1er juillet. La vente et l’achat en ligne seront notamment interdits.

Chaque importateur devra par ailleurs enregistrer son produit et fournir davantage d’informations aux autorités.

Une nouvelle structure pour l’Union belge de football

La nouvelle structure de l’Union belge de football, approuvée fin juin en assemblée générale, entrera en vigueur ce 1er juillet.

Cette nouvelle structure doit simplifier drastiquement la fédération. Deux entités, l’association proprement dite et une ASBL, seront regroupées en une seule ASBL.

Le Comité exécutif, qui est depuis toujours la plus haute instance fédérale, sera transformé. Le principal organe de la nouvelle structure, qui comprendra quatre entités, sera l’assemblée générale, avec la compétence pour les comptes annuels et les statuts.

Skynet disparait au profit de Proximus Pickx

Skynet, le portail d’informations et de divertissements de Proximus lancé dans les années 90, disparaîtra le 1er juillet au profit de Proximus Pickx.

Bonne nouvelle pour ses utilisateurs: les contenus de l’ancien portail, comme les articles, concours, vidéos exclusives, se retrouveront sur la nouvelle plateforme.

Un projet-pilote pour mener des tests prédictifs après un cancer du sein

Dès ce 1er juillet, un projet-pilote sera mené pour effectuer des tests prédictifs gratuits après le retrait d’une tumeur due à un cancer du sein.

Maggie De Block a débloqué une enveloppe de 2 millions d’euros pour permettre l’opération dans les cliniques du sein agréées.

Plus de bulletins d’information de nuit en direct sur les radios de la RTBF

À partir du 1er juillet, il n’y aura plus de rendez-vous d’information en direct sur les radios de la RTBF durant la nuit, précisément de 01h00 à 04h00 du matin. Le dernier point info «live» sur les antennes radio du service public aura lieu à minuit et le premier à 05h00 du matin.