Perquisition au sein de la SPA de La Louvière, les bénévoles sous le choc

Une perquisition menée jeudi matin par la police dans les locaux de la SPA a fortement choqué les bénévoles de l'association. Le président de la SPA, Gaëtan Sgualdino, regrette que la communication du parquet sur cette affaire et conteste les propos qui ont été tenus par les autorités judiciaires.

Selon le parquet, "une plainte fait état de comportements interpellants dans le chef de deux personnes, avec pour objectif de se faire remettre sous la menace ou en exerçant des pressions, des animaux domestiques au préjudice de personnes socialement ou financièrement précarisées".

Selon le président de la SPA, la police est intervenue, il y a un mois à Braquegnies, pour récupérer des chiens qui ne recevaient plus de soin chez une personne en situation précarisée. "Cette personne était effondrée. On lui a proposé de reprendre les chiens, dont trois chiots non sevrés, à notre charge. Elle a signé un contrat d'abandon. Quand elle a voulu les récupérer, nous avons refusé et elle a déposé une plainte. Nous avons ensuite été forcés à restituer ces animaux", explique le président de l'association.

"Le dossier a fait l'objet d'un réquisitoire de mise à l'instruction et une perquisition a eu lieu ce jeudi au sein des locaux de la SPA de La Louvière. Du matériel informatique et divers documents administratifs ont été saisis et seront analysés par les enquêteurs pour tenter de faire la lumière sur les agissements dénoncés. Aucun élément ne permet actuellement de mettre en cause les conditions d'accueil et les soins apportés aux animaux recueillis par la SPA", indique le parquet de Mons.

Ce dernier rappelle "que les bénévoles des associations de protection des animaux et autres refuges ne peuvent se prévaloir d'aucun pouvoir de contrôle, de saisie ou de contrainte et invite toute personne ayant eu connaissance de faits similaires à se faire connaître auprès de sa zone de police locale".

La SPA indique qu'elle a pris connaissance du communiqué du parquet de Mons. "La SPA est extrêmement triste et choquée de lire de telles appréciations à son égard et les conteste avec la plus forte énergie. Elle réservera ses explications à Madame le Juge d'Instruction et déplore qu'un tel communiqué soit diffusé alors qu'elle n'a même pas encore été entendue".