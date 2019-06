EN IMAGES | Il fait très chaud sur la plaine de Rock Werchter

Le festival Rock Werchter a débuté ce jeudi et pour quatre jours. On vous emmène faire un tour en images sur la plaine de Torhout.

C'est P!nk que tout le monde attend en ce premier jour du festival Rock Werchter. Mais alors que le soleil innondait plus généreusement la plaine du festival néerlandophone, on a déjà croisé pas mal de bons groupe en ce premier jour.

Les organisateurs du festival Rock Werchter ont ouvert jeudi vers midi les portes de l'évènement, pour sa 45e édition qui se terminera dimanche. Les têtes d'affiche pour ce premier jour: la chanteuse P! nk, les groupes Bastille et Elbow, ainsi que les DJs KidCutUp et Paul Kalkbrenner. Côté belge: Black Box Revelation, Geike et Zwangere Guy sont au programme. Werchter est sur la commune de Rotselaar, dans le Brabant flamand.

Environ 80.000 festivaliers sont attendus, en tout, jeudi. Un beau soleil et une température agréable (21°) les attendent en milieu de journée, mais le mercure devrait encore grimper de quelques degrés (26°) dans l'après-midi. En prévision de la chaleur, qui sera surtout marquée samedi, les organisateurs ont annoncé un "plan canicule", avec des brumisateurs, de la climatisation dans les chapiteaux, mais aussi des points d'eau gratuits sur la plaine, où les festivaliers peuvent aller remplir leurs gourdes (il est permis d'entrer sur le site avec des gourdes vides).

Des collaborateurs vont aussi circuler avec de la crème solaire gratuite, même s'il est conseillé à chacun de prendre ses précautions à l'avance (chapeau, crème solaire).