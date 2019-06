Opéré, Adamo doit annuler deux concerts: «Il me manque la voix pour qu’on entende la parole que je chuchote»

Souffrant d’un hématome des cordes vocales, Salvatore Adamo s’est fait opérer. Le chanteur de 75 ans n’est pas suffisamment rétabli et doit annuler deux concerts prévus la semaine prochaine. Il s’en explique.

«Je suis vraiment désolé de vous poser ces lapins successifs», affirme Adamo sur Facebook ce jeudi. Le chanteur explique avoir donné trois concerts avec une laryngite et que sa corde vocale droite a «cédé sous l’effort, provoquant une hémorragie et successivement un hématome.» Opéré le 14 juin, il doit «poursuivre sa convalescence et renoncer à chanter avant cicatrisation totale de la corde vocale», selon un communiqué.

Ses concerts des 5 et 7 juillet sont donc annulés. Au Festival de Poupet, à Saint-Malo, il est remplacé par Daniel Guichart, indique Ouest-France.

La disparition de mon ami-petit frère Nilda n’a pas arrangé mon cas

«Il est vrai que la disparition de mon ami-petit frère Nilda n’a pas arrangé mon cas, et comme vous je ne parviens toujours pas à admettre la triste réalité», écrit-il en référence au décès de Nilda Fernandez, avec qui il travaillait sur l’adaptation de son album en espagnol.

«Rassurez-vous, je vais très bien physiquement», souligne Adamo. «Je suis même en belle forme.…Il ne me manque que la parole:-)…. Ou plutôt, soyons sérieux, il me manque la voix pour qu’on entende la parole que je chuchote.»

«C’est juste une question de prudence… et de patience», insiste-t-il. L’interprète de «Tombe la neige» précise que, selon son médecin, son problème vocal est «passager», sans pouvoir donner de date pour un retour sur scène.

«Ce repos forcé m’a quand même permis de terminer, ou de peaufiner quelques chansons que j’avais pêchées dans l’océan de la vie: des émotions , des amusements et même quelques délires, comme d’habitude. J’ai hâte de vous les offrir», conclut-il avant de remercier ses fans.