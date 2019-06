Fost Plus a recyclé 724.000 tonnes de déchets d’emballage en 2018

On note une amélioration par rapport à 2017: la société de recyclage Fost Plus a traité en 2018 près de 724.000 tonnes de déchets d’emballage, soit 92,8% du total.

La société de recyclage Fost Plus a traité en 2018 près de 724.000 tonnes de déchets d’emballage, soit 92,8% du total, selon le rapport annuel de Fost Plus, publié ce jeudi. Par rapport à 2017, on note une amélioration. Cette année-là, 698.000 tonnes avaient été recyclées soit 89,1% du total.

Le verre et le papier carton représentent plus de la moitié du total du poids des emballages mis sur le marché. Les emballages alimentaires et de boissons forment 74% du total de ce poids. Les emballages pour les produits d’entretien et d’hygiène représentent la seconde part conséquente.

Le taux de recyclage des emballages plastique est estimé à 42% environ.

En 2018, Fost Plus a recueilli par habitant près de 98 kilos de PMC, papier carton et verre. Ces chiffres sont une moyenne provenant de la récolte à domicile et les dépôts en parc à conteneurs.