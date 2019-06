Attention aux files: le tunnel Léopold II referme pour 2 mois

Le tunnel Léopold II sera complètement fermé à la circulation de jour comme de nuit à partir de vendredi. Durée du chantier: 2 mois. 40.000 automobilistes l’empruntent chaque jour.

Le tunnel Léopold II sera complètement fermé à la circulation de jour comme de nuit à partir de vendredi et ce pour deux mois, comme l’an dernier à pareille époque, afin de poursuivre sa rénovation. Le tunnel le plus long du pays rouvrira le 2 septembre.

Hormis quelques travaux effectués la nuit en dehors des mois d’été, la période estivale est propice aux chantiers plus importants. La chaussée sera ainsi entièrement renouvelée et les trottoirs rénovés. L’égouttage sera adapté, un nouveau système d’adduction d’eau pour les pompiers sera également installé tandis que l’alimentation électrique et la ventilation seront changées. La rénovation du plafond se poursuivra aussi.

Bruxelles Mobilité Le chantier causera sans doute pas mal d’embarras de circulation car près de 40.000 automobilistes empruntent cet axe quotidiennement dans les deux sens. Des alternatives via l’A12 et le boulevard Industriel (Anderlecht) ont dès lors été mises en place. Une piste cyclable sécurisée a, par ailleurs, été installée sur l’avenue Charles-Quint entre la chaussée de Zellik (N8) et le tunnel proprement dit. La SNCB, la STIB et De Lijn ont également adapté leur capacité et leur fréquence.

D’autres mesures ont encore été prises afin de fluidifier le trafic autour du tunnel: un sens unique avec une bande de circulation pour les voitures et une autre pour les bus, services de secours et motos est ainsi prévu autour du Parc Elisabeth.

Deux sorties seront également fermées à hauteur de la Place Sainctelette afin d’éviter que les usagers ne se bloquent mutuellement.